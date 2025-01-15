15 января Таганрогу обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков, утром местами туман и изморозь, на дорогах гололедица. Дует небольшой западный ветер. Днем температура воздуха -1°…+1°. Влажность — 70%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет -2°…-4°. Завтра погода не слишком изменится, будет еще меньше солнца, а в темное время суток температура не опустится ниже 0°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -1°…+1° (по ощущениям, как -6°). Ветер западный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 80%. Температура воздуха -2°…-4° (будет ощущаться, как -9°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 54 минуты, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»