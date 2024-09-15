Погода в Таганроге 15 сентября: ясно, без осадков, +28° днем, восточный ветер усилится

Летняя погода сохранится в Таганроге 15 сентября. В дневное время воздух прогреется до +26°…+28°, к ночи похолодает до +19°…+23°. Осадки маловероятны, влажность 26-33%. Порывы восточного ветра будут достигать 14-16 метров в секунду. По-прежнему возможны магнитные бури среднего уровня. С понедельника начнется понижение температуры воздуха на 1-2 градуса в день.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 14-16 метров в секунду. Влажность 26%.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность 33%. Температура воздуха +19°…+23°. Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +21°. Световой день составляет 12 часов 35 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского