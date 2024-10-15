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Погода в Таганроге 15 октября: облачно, +15°, возможны осадки

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15 октября в Таганроге сохраняется прохладная осенняя погода. Днем облачно, дует слабый северо-западный ветер. Не забудьте зонтик — возможен небольшой дождь. Температура воздуха +14°…+15°, влажность — 73%. Ночью пасмурно. Ртутный столбик термометра покажет +10°…+11°. Завтра снова обещают пасмурную погоду, в течение суток вероятны осадки, в светлое время суток термометр покажет +12°…+14°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+16 (по ощущениям, как +12°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 95%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 80%. Температура воздуха +10°…+11°(будет ощущаться, как +9°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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