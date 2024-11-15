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Погода в Таганроге 15 ноября: пасмурно, холодно, небольшой ветер, утром возможен дождь

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Холодная и пасмурная пятница ждет Таганрог 15 ноября. В дневное время воздух прогреется до +5°…+6°, к вечеру похолодает до +2°…+3°. Утром возможен кратковременный дождь. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Город

В выходные ожидается малооблачная погода, а к началу следующей недели — небольшое потепление.

По данным Ростгидромета, 15 ноября днем пасмурно, температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 82%.

Вечером и ночью пасмурно. Влажность 86%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как -2°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +9°. Световой день составляет 9 часов 21 минуту, полнолуние.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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