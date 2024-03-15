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Погода в Таганроге 15 марта: пасмурная пятница

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Сегодня, 15 марта, в Таганроге опять пасмурно, в первой половине дня есть вероятность кратковременного дождя, немного ветрено. Температура воздуха +4°…+7°, влажность — 72%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°, восточный ветер сменится северо-восточным. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду без осадков, днем потеплеет до +9°…+11°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как +1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 64%.

Вечером и ночью облачно, влажность 81%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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