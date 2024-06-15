Погода в Таганроге 15 июня: облачно, обещают дождь с грозой

Сегодня, 15 июня, в Таганроге облачно, в течение суток обещают дождь, возможна гроза. УФ-индекс средний, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +27°…+29°, влажность — 62%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+22°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, прогнозируют осадки и усиление ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +27°). Осадки возможны с вероятностью 95%. Ветер восточный, 2 метра в секунду, при грозе возможны порывы до 12-14 м/с.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 81%. Температура воздуха +21°…+22° (будет ощущаться, как +20°). Ветер южный, 3 метра в секунду. Вероятность дождя — 81%. Атмосферное давление в течение суток составит 751-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 54 минуты, первая четверть луны.

Фото Марины Даренской