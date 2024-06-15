Главная » #Погода

Погода в Таганроге 15 июня: облачно, обещают дождь с грозой

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Сегодня, 15 июня, в Таганроге облачно, в течение суток обещают дождь, возможна гроза. УФ-индекс средний, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +27°…+29°, влажность — 62%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+22°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, прогнозируют осадки и усиление ветра.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +27°). Осадки возможны с вероятностью 95%. Ветер восточный, 2 метра в секунду, при грозе возможны порывы до 12-14 м/с.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 81%. Температура воздуха +21°…+22° (будет ощущаться, как +20°). Ветер южный, 3 метра в секунду. Вероятность дождя — 81%. Атмосферное давление в течение суток составит 751-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 54 минуты, первая четверть луны.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru