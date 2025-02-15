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Погода в Таганроге 15 февраля: ветрено, +4°, возможны осадки

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15 февраля в Таганроге пасмурно, южный ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду. Влажность высокая — 90%, магнитное поле спокойное. Днем возможен небольшой дождь, температура воздуха +2°…+4°. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет -2°…-7°, прогнозируют кратковременный снег. Завтрашний день тоже не будет солнечным. Ветер сменит направление на северо-западное, похолодает до -4°…-7°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+4° (по ощущениям, как -3°). Ветер южный, 7-10 метров в секунду. Вероятность дождя — 64%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 74%. Температура воздуха -2°…-7° (будет ощущаться, как -9°). Ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Кратковременный снег возможен с вероятностью 62%. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 10 часов 18 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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