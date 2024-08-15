Погода в Таганроге 15 августа: переменная облачность, +28°

15 августа в Таганроге переменная облачность, дует слабый западный ветер, осадков не обещают. Магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс высокий. Днем температура воздуха +27°…+28°. Влажность — 33%. Ночью облачно с прояснениями, прохладно, ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра обещают солнечную погоду, температура воздуха начнет потихоньку расти и к следующей неделе может достигнуть +33°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+28 (по ощущениям, как +25°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 57%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 14 часов 15 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской