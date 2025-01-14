14 января в Таганроге переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Слабый северный ветер к вечеру сменится западным. Температура воздуха днем 0°…-1°. Влажность — 72%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет -3°…-4°. Завтра прогнозируют преимущественно облачную погоду, дождя и снега не обещают, сохранятся небольшие заморозки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…-1° (по ощущениям, как -5°). Ветер северный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 82%. Температура воздуха -3°…-4° (будет ощущаться, как -9°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768-770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 52 минуты, полнолуние.

Фото «Таганрогской правды»