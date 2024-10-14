Погода в Таганроге 14 октября: пасмурный и дождливый понедельник

14 октября в Таганроге пасмурная и прохладная погода. Пригодится зонтик — временами будет идти небольшой дождь. Зато восточный ветер поменял направление на юго-западное и заметно ослабел. Днем температура воздуха поднимется только до +13°…+16°, влажность высокая — 84%. Ночью облачно, обещают осадки. Ртутный столбик термометра покажет +12°…+13°. Завтра погода тоже не будет солнечной, но дождя пока не обещают.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+16 (по ощущениям, как +12°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 79%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 90%. Температура воздуха +12°…+13°(будет ощущаться, как +12°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Вероятность осадков – 73%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 58 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко