Погода в Таганроге 14 мая: облачно, ночью обещают дождь

Сегодня, 14 мая, в Таганроге будет облачно, немного ветрено и прохладно. Днем температура воздуха +15°…+16°, влажность — 37%. Вечером и ночью пасмурно, возможен небольшой дождь. Ртутный столбик термометра покажет +10°…+12°. Завтра с утра еще может появиться солнышко, но днем небо затянут облака, есть вероятность кратковременных осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +15°…+16° (по ощущениям, как +11°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 78%. Температура воздуха +10°…+12° (будет ощущаться, как +7°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Временами возможен дождь – вероятность 91%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 15 часов 02 минуты, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского