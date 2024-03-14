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Погода в Таганроге 14 марта: сегодня возможен дождь

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Сегодня, 14 марта, в Таганроге пасмурно, сохраняется восточный ветер, есть вероятность дождя. Днем температура воздуха +4°…+6°, влажность — 72%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°, возможны небольшие осадки. Завтра обещают облачную погоду, в течение дня временами может идти небольшой дождь. Зато ветер начнет понемногу стихать.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 63%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 84%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Вероятность небольшого дождя — 60%. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 49 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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