Сегодня, 14 июня, в Таганроге солнечно, сильного ветра и дождя не прогнозируют. УФ-индекс очень высокий, поэтому лучше держаться в тени. Днем будет жарко, температура воздуха +29°…+31°, влажность низкая — 38%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +23°…+25°. Завтра обещают небольшое понижение температуры, облачную погоду, дождь, а возможно и грозу.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +29°…+31° (по ощущениям, как +31°). Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 65%. Температура воздуха +23°…+25° (будет ощущаться, как +23°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 54 минуты, первая четверть луны.

Фото «Таганрогской правды»