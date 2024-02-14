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Погода в Таганроге 14 февраля: теплый день перед похолоданием

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Сегодня, 14 февраля, в Таганроге облачно, дует восточный ветер, который усилится к вечеру, еще сохраняется плюсовая температура перед идущим похолоданием. Днем будет +10°…+11°, влажность — 73%, осадков не прогнозируют. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра начнет опускаться вниз и покажет 0°…+3°. Завтра будет ветрено и прохладно, в темное время суток заморозки до -2°…-4°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +10°…+11° (по ощущениям как +7°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 90%. Температура воздуха 0°…+3° (будет ощущаться как -5°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758 -761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 12 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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#новости #погода #Таганрог #Таганрогский залив
Таганрогская правда
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