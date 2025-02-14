Погода в Таганроге 14 февраля: безветренно, -3°, слабая магнитная буря

14 февраля в Таганроге переменная облачность может сменяться солнечной погодой. Почти безветренно, осадков не прогнозируют. Влажность — 76%, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха -1°…-3°. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет -3°…-5°. Завтра обещают пасмурную погоду, в течение суток возможен дождь со снегом, днем потеплеет до +4°…+5°, но усилится южный ветер.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -1°…-3° (по ощущениям, как -8°). Ветер восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 83%. Температура воздуха -3°…-5° (будет ощущаться, как -10°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 10 часов 12 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко