Главная » #Погода

Погода в Таганроге 14 февраля: безветренно, -3°, слабая магнитная буря

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

14 февраля в Таганроге переменная облачность может сменяться солнечной погодой. Почти безветренно, осадков не прогнозируют. Влажность — 76%, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха -1°…-3°. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет -3°…-5°. Завтра обещают пасмурную погоду, в течение суток возможен дождь со снегом, днем потеплеет до +4°…+5°, но усилится южный ветер.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -1°…-3° (по ощущениям, как -8°). Ветер восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 83%. Температура воздуха -3°…-5° (будет ощущаться, как -10°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 10 часов 12 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru