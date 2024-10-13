13 октября в Таганроге на смену солнечной осени пришло похолодание. Прогнозируют облачную погоду, отдельные порывы восточного ветра могут достигать 15-19 м/с, ближе к обеду обещают дождь. Днем температура воздуха +13°…+16°, влажность — 69%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +9°…+10°, вероятны осадки. Завтра сохранится облачная, временами дождливая погода, станет прохладнее на пару градусов, зато ветер значительно ослабнет.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+16 (по ощущениям, как +8°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 95%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность высокая — 87%. Температура воздуха +9°…+10°(будет ощущаться, как +4°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Вероятность осадков – 91%. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 11 часов 02 минуты, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского