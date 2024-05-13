Погода в Таганроге 13 мая: переменная облачность, днем +18°

Сегодня, 13 мая, утром в Таганроге немного пасмурно, прохладно, дует небольшой восточный ветер. Днем обещают переменную облачность, температура воздуха +17°…+18°, влажность — 32%, осадков пока не прогнозируют. Магнитная буря пошла на спад, но поле Земли остается возмущенным. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +10°…+13°. Завтра ожидается облачная погода, в течение суток есть небольшая вероятность кратковременных осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +17°…+18° (по ощущениям, как +13°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 49%. Температура воздуха +10°…+13° (будет ощущаться, как +6°). Восточный ветер усилится до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 15 часов, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко