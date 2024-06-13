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Погода в Таганроге 13 июня: солнце, облака, возможен дождик

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Сегодня, 13 июня, в Таганроге переменная облачность, дует юго-западный ветер, УФ-индекс очень высокий, возможен небольшой кратковременный дождик. Днем станет на пару градусов прохладнее, чем вчера. Температура воздуха +28°…+29°, влажность — 54%. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра обещают маловетреную, преимущественно солнечную погоду.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+29° (по ощущениям, как +28°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 75%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 72%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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