Погода в Таганроге 13 июня: день будет солнечным, довольно жарким, УФ-индекс очень высокий, умеренная магнитная буря

Сегодня синоптики прогнозируют для таганрожцев жаркую погоду, днем столбик термометра будет подниматься почти до 30 °С выше ноля, умеренный юго-западный ветер, осадков не обещают, влажность немного повышена.

Утром температура воздуха составила +24 °С, небо безоблачное, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. В течение дня столбик термометра поднимется до 26-27 градусов выше ноля, а ветер усилится до 6 метров в секунду.

Вечером +24 °С, ночью — +19 тепла, и пока без осадков. Небольшой дождь синоптики обещают завтра, 14 июня, в первой половине дня.

Влажность сегодня утром составила 64%, днем 56%, а ночью повысится до 85%. Атмосферное давление держится на уровне 753-754 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс сегодня очень высокий, на 8 баллов. Есть геомагнитное возмущение уровня 6 баллов, что соответствует статусу умеренной магнитной бури.

Температура воды в Таганрогском заливе достигла +24°С. Световой день увеличился до 15 часов 53 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.27, заход ожидается в 20.20.

Фото Сергея Плишенко