Погода в Таганроге 13 июля: знойная суббота, +34° в тени, ветер слабый, возможна магнитная буря

Ещё один жаркий день наступил в Таганроге 13 июля. По-прежнему осадки не прогнозируются, ветер северо-восточный, 3-5 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до +31°…+34°, вечером и ночью — до +29°…+33°. Влажность низкая. К ночи возможна незначительная магнитная буря. С понедельника нас ждёт еще большая жара — до +37°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем ясно, температура воздуха +31°…+34° (по ощущениям, как +31°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 21 %.

Вечером и ночью малооблачно. Влажность — 25%. Температура воздуха +29°…+33° (будет ощущаться как +29°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, возможна магнитная буря, УФ-индекс 9 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +27°. Световой день составляет 15 часов 37 минут, луна в первой четверти.

Фото Сергея Плишенко