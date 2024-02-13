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Погода в Таганроге 13 февраля: тепло, осадков не обещают

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Сегодня, 13 февраля, в Таганроге пасмурно, утром возможен туман, дует слабый восточный ветер, сохраняется плюсовая температура. Днем будет +8°…+10°, влажность — 75%, дождя не обещают. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +4°…+7°. Завтра прогнозируют примерно такую же теплую погоду без осадков, а в четверг ночью похолодает до -4°…-6°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+10° (по ощущениям как +7°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность 86%. Температура воздуха +4°…+7° (будет ощущаться как +4°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 10 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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#новости #погода #Таганрог #Таганрогский залив
Таганрогская правда
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