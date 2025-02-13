13 февраля в Таганроге переменная облачность будет сменяться пасмурной погодой. Дует слабый северо-восточный ветер, осадков не обещают. Влажность — 68%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха -1°…-4°. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет -5°…-8°. Завтра прогнозируют малооблачную погоду, начнется небольшое потепление. К субботе температура днем достигнет плюсовых отметок, но возможен дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -1°…-4° (по ощущениям, как -8°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 87%. Температура воздуха -5°…-8° (будет ощущаться, как -11°). Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 10 часов 12 минут, полнолуние.

Фото из архива