Погода в Таганроге 13 апреля: облака и солнце

Сегодня, 13 апреля, в Таганроге переменная облачность, без осадков. Дует небольшой юго-западный ветер. Стало прохладнее, днем температура воздуха +20°…+22°, влажность низкая — 33%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +13°…+16°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только станет прохладнее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+22° (по ощущениям, как +17°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 59%. Температура воздуха +13°…+16° (будет ощущаться, как +12°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 30 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко