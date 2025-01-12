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Погода в Таганроге 12 января: пасмурно, дождь, +5°

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12 января в Таганроге будет пасмурно, в течение дня прогнозируют небольшой дождь и слабый северо-западный ветер. Температура воздуха +3°…+5°. Влажность высокая — 85%, магнитное поле спокойное. Ночью ртутный столбик термометра опустится до 0°…-1°. Будет облачно, обещают дождь со снегом. Примерно такая же погода сохранится и завтра, только похолодает на пару градусов, а ветер сменит направление на северное и северо-восточное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+5° (по ощущениям, как -1°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Вероятность дождя – 64%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 90%. Температура воздуха 0°…-1° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. Небольшой дождь со снегом возможен с вероятностью 74%. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 48 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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