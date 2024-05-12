Погода в Таганроге 12 мая: солнечно и немного прохладно

Сегодня, 12 мая, в Таганроге солнечная погода, без осадков. Дует небольшой северный ветер. Будет немного прохладно, днем температура воздуха +17°…+19°, влажность очень низкая — 26%. Продолжается магнитная буря, УФ-индекс по-прежнему высокий. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +8°…+11°. Завтра ожидается переменная облачность, а ночью есть небольшая вероятность кратковременного дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +17°…+19° (по ощущениям, как +14°). Ветер северный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 52%. Температура воздуха +8°…+11° (будет ощущаться, как +6°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня продолжается магнитная буря, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 58 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко