Погода в Таганроге 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, очень высокий УФ-индекс, магнитная буря

12 июня Таганрогу обещают переменную облачность с небольшим ветром южного и западного направлений. Влажность – 50-78 процентов. Днем возможен кратковременный дождь, температура воздуха +27°…+28°. УФ-индекс очень высокий, умеренная магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +19°…+20°, высока вероятность осадков. Завтра погода существенно не изменится – переменная облачность с кратковременным дождиком.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+28° (по ощущениям, как +29°). Ветер южный, 1-3 метра в секунду. Вероятность небольшого дождя – 68%.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 78%. Температура воздуха +19°…+20° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 2-3 метра в секунду. Осадки возможны с вероятностью 84%. Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 5 — умеренная магнитная буря (G2). Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 52 минуты, старая луна.

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