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Погода в Таганроге 12 июня: не жарко — днем + 25 °С, без дождя, ветер немного усиливается, умеренная магнитная активность

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Сегодня в Таганроге погода обещает комфортный день, без привычной июльской жары, дождя в прогнозе больше нет, умеренный ветер юго-западного направления, магнитная буря.

#Погода

Утром температура воздуха составила +23 °С, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. В течение дня столбик термометра достигнет 25 градусов выше нуля, а ветер немного усилится — до 8 м/с.

Сегодня низкая облачность, осадков не ожидается.

Вечером — около 24 тепла, ночью будет на несколько градусов прохладнее. Завтра, в первый рабочий день, характер погоды останется таким же.

Влажность сегодня держится на уровне 58-61%. Атмосферное давление составляет 755 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс очень высокий, на 8 баллов, регистрируется умеренна магнитная буря.

Температура воды в Таганрогском заливе — +25°С. Световой день продлится до 15 часов 39 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 4.40, заход ожидается в 20.19.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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