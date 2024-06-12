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Погода в Таганроге 12 июня: +31°…+32°, безветренно, возможен дождь с грозой

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Сегодня, 12 июня, Таганрогу синоптики обещают знойный день с температурой в светлое время суток до +31°…+32°, вечером и ночью — до +25°…+30°. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 метра в секунду, порывы до 10 м\с. Возможны кратковременные дожди, гроза. Прогнозируются незначительные магнитные бури. До конца недели температура воздуха останется высокой, сохраняется вероятность осадков.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +31°…+32° (по ощущениям, как +32°). Ветер юго-западный, 3 м\с, порывы до 7-8 м\с. Влажность 44%. Вероятность дождя 20%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Температура воздуха +25°…+27° (будет ощущаться, как +27°). Ветер западный, 2-4 м\с, порывы до 8-10 м\с. Влажность 60%. Дождь с грозой с вероятностью в 35%. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабовозмущенное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 53 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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