Погода в Таганроге 12 февраля: облачно, -5°, без осадков

12 февраля в Таганроге будет преимущественно пасмурная, немного ветреная погода, без осадков. Влажность — 73%, магнитное поле спокойное. Днем по-прежнему холодно, температура воздуха -2°…-5°. Ночью облачно и морозно, ртутный столбик термометра покажет -6°…-8°. Завтра прогнозируют малооблачную погоду со слабым северо-западным ветром и небольшое потепление.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -2°…-5° (по ощущениям, как -10°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 84%. Температура воздуха -6°…-8° (будет ощущаться, как -12°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768-770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +1°. Световой день составляет 10 часов 08 минут, полнолуние.

Фото Марины Даренской