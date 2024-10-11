Погода в Таганроге 11 октября: пока еще тепло и солнечно, без осадков, магнитная буря

Последние теплые дни ждут Таганрог перед дождями и похолоданием. В наступившую пятницу будет солнечно, днем воздух прогреется до +20°…+22°, к ночи похолодает до +14°…+17°. Осадки маловероятны, ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Магнитная буря.

В субботу сохранится комфортная погода, а в воскресенье столбик термометра опустится до +13°…+15° в дневное время суток, прогнозируются дожди и усиление ветра.

По данным Ростгидромета, 11 октября днем солнечно, температура воздуха +20°…+22° (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 39%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 52%. Температура воздуха +14°…+17° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле возмущенное – магнитная буря, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 07 минут, луна в первой четверти.

Фото Сергея Плишенко