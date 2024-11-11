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Погода в Таганроге 11 ноября: возможен дождь, пасмурно, днём похолодает до +6°

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Дождливый и пасмурный понедельник ждет Таганрог 11 ноября. Днем воздух прогреется всего до +5°…+6°, к ночи похолодает до +3°…+4°, по ощущениям температура воздуха приблизится к минусовым отметкам. В первой половине суток возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Магнитные бури не прогнозируются.

Новости Таганрога

Во вторник синоптики обещают потепление на 1-2 градуса и сухую погоду.

По данным Ростгидромета, 11 ноября днем пасмурно, температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как 0°). С вероятностью в 40% возможен дождь. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Влажность 66%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 67%. Температура воздуха +3°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое — в течение суток составит 770-771 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +10°. Световой день составляет 9 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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