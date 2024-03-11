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Погода в Таганроге 11 марта: прохладный понедельник

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Сегодня, 11 марта, в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, без осадков, северный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, прохладно. Днем температура воздуха +3°…+4°, влажность низкая — 53%. Ночью ясно и небольшие заморозки, ртутный столбик термометра покажет 0°…-3°. Завтра прогнозируют примерно такую же погоду, только станет теплее на пару градусов, а ветер сменится восточным.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -1°). Ветер северный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность 71%. Температура воздуха 0°…-3° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 39 минут, новолуние.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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