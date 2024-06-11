Погода в Таганроге 11 июня: жарко и почти безветренно

Сегодня, 11 июня, в Таганроге переменная облачность, ветра почти нет, УФ-индекс средний, магнитное поле слабо возмущенное. Температура воздуха +31°…+32°, влажность — 47%. Есть небольшая вероятность кратковременного дождя во второй половине дня. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +22°…+26°. Завтра обещают облачную с прояснениями, жаркую погоду. Не исключены небольшие осадки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +31°…+32° (по ощущениям, как +34°). Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Возможен небольшой дождь.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 74%. Температура воздуха +22°…+26° (будет ощущаться, как +25°). Ветер южный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 51 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко