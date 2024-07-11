Погода в Таганроге 11 июля: все ещё жарко, +36°, без осадков, ветер слабый

11 июля в Таганроге будет по-прежнему жарко, облачно и маловетренно, осадков не обещают. Днем воздух прогреется до +34°…+36°, влажность низкая 26-34%. Вечером и ночью пасмурно. В пятницу температура воздуха не изменится, облака уйдут. Осадки также не прогнозируются.

По данным регионального Гидрометцентра, днем переменная облачность, температура воздуха +34°…+36° (по ощущениям, как +35°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 26%.

Вечером и ночью пасмурно. Влажность 34%. Температура воздуха +31°…+35° (будет ощущаться, как +34°). Ветер восточный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий), температура воды в Таганрогском заливе +28°. Световой день составляет 15 часов 40 минут, растущая луна.

Фото из архива «Таганрогской правды»