Погода в Таганроге 11 декабря: +6°, пасмурно, обещают дождь

11 декабря в Таганроге будет пасмурно, дождливо, но не слишком холодно. Днем температура воздуха +5°…+6°. Восточный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность — 84%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра сохранится пасмурная погода, немного усилится ветер, а ночью температура опустится до -3°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +3°). Ветер восточный, 2 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 90%.

Ночью облачно, влажность высокая — 92%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер западный, 6 метров в секунду. Вероятность осадков – 72%. Атмосферное давление в течение суток составит 756-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 8 часов 34 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко