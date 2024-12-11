Главная » #Погода

Погода в Таганроге 11 декабря: +6°, пасмурно, обещают дождь

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

11 декабря в Таганроге будет пасмурно, дождливо, но не слишком холодно. Днем температура воздуха +5°…+6°. Восточный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность — 84%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра сохранится пасмурная погода, немного усилится ветер, а ночью температура опустится до -3°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +3°). Ветер восточный, 2 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 90%.

Ночью облачно, влажность высокая — 92%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер западный, 6 метров в секунду. Вероятность осадков – 72%. Атмосферное давление в течение суток составит 756-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 8 часов 34 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru