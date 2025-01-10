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Погода в Таганроге 10 января: теплая и солнечная пятница, без осадков и сильного ветра

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Наступившая пятница, по данным синоптиков, станет последним теплым днем на этой неделе. Уже с субботы прогнозируется похолодание. 10 января столбик термометра поднимется до +8°…+10°, к вечеру станет чуть прохладней. Осадки не ожидаются, влажность 61%-68%. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. К выходным температура воздуха опустится на 3-4 градуса, будет пасмурно и дождливо.

Город

По данным Ростгидромета, днем ясно, без осадков. Температура воздуха +8°…+10° (по ощущениям, как +5°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Влажность 61%.

Вечером и ночью малооблачно, также без осадков. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +4°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день — 8 часов 45 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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