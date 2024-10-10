Погода в Таганроге 10 октября: облачно с прояснениями, магнитная буря

10 октября в Таганроге будет преимущественно облачная с прояснениями погода, дует небольшой восточный ветер, осадков не прогнозируют. УФ-индекс средний, магнитная буря. Днем температура воздуха +18°…+22°, влажность — 47%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +13°…+15°. Завтра обещают переменную облачность и незначительное усиление ветра. А вот с воскресенья в город придёт похолодание – днем обещают +13°…+15°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +18°…+22 (по ощущениям, как +18°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 65%. Температура воздуха +13°…+15°(будет ощущаться, как +12°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 11 часов 11 минут, первая четверть луны.

Фото Сергея Плишенко