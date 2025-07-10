Погода в Таганроге 10 июля: жара усиливается, без осадков, очень высокий УФ-индекс

Установившаяся аномально жаркая погода продолжает испытывать таганрожцев на прочность. 10 июля будет ясно, без осадков. Днем воздух прогреется до +35°… +37° в тени, к ночи столбик термометра опустится до +29°… +32°. Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Магнитные бури не прогнозируются.

Незначительное понижение температуры воздуха возможно со вторника, 15 июля. Синоптики обещают +31°… +32° и кратковременный дождь.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +35°…+37 (по ощущениям, как +34°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 7-9 метров в секунду. Влажность 22%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 35%. Температура воздуха +29°…+32° (будет ощущаться, как +30°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 751-752 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (очень высокий), без магнитных бурь. Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 42 минуты, полнолуние.

Фото «Таганрогской правды»