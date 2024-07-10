Погода в Таганроге 10 июля: облачно, +36°, без осадков и сильного ветра

Марафон аномальной жары в Таганроге продолжается. 10 июля снова будет знойно, ветер и дождь не спасут — синоптики обещают практически безветренную погоду без осадков. Чуть легче станет из-за облаков, которые на время скроют палящее солнце. Днем воздух прогреется до +34°…+36°, вечером и ночью — до +32°…+35°.

В четверг и пятницу погода в целом не изменится, а к выходным все-таки ждем понижение температуры на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +34°…+36° (по ощущениям, как +33°). Влажность 22%. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 27%. Температура воздуха +32°…+35° (будет ощущаться, как +31°). Ветер восточный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 41 минуту, растущая луна.