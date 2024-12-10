Погода в Таганроге 10 декабря: пасмурно, +5°, возможен дождь

10 декабря в Таганроге очередной пасмурный день. Восточный ветер немного стих, в течение суток обещают осадки в виде дождя со снегом. Днем температура воздуха +4°…+5°. Влажность высокая — 89%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра сохранится примерно такая же погода, возможен дождь, ветер сменит направление на южное и юго-западное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 79%.

Ночью облачно, влажность — 87%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков – 77%. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 8 часов 35 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко