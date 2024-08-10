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Погода в Таганроге 10 августа: жара ненадолго возвращается, днем +30°, без осадков, магнитная буря

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Солнечная и жаркая суббота ждет Таганрог 10 августа. В дневное время воздух прогреется до +29°…+30°, вечером и ночью похолодает до +25°. Осадки не прогнозируются, влажность 37-47%. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду. Возможна магнитная буря уровня G1. В воскресенье синоптики обещают кратковременный дождь, а к началу следующей недели среднесуточная температура воздуха установится на уровне +26°…+37°.

Город

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +29°…+30 (по ощущениям, как +31°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров в секунду, влажность — 37%.

Ночью малооблачно, влажность — 47%. Температура воздуха +25°…+26° (будет ощущаться, как +28°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 8 метров в секунду. Влажность 47%. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), магнитное поле слабо возмущенное. Температура воды в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 14 часов 30 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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