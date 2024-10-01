Погода в Таганроге 1 октября: днем +25°, без осадков, восточный ветер усилится до 11 метров в секунду

В первый день октября в Таганроге будет тепло, ветрено и солнечно. В дневное время воздух прогреется до +22°…+25°, вечером и ночью похолодает на 3-4 градуса. Во второй половине дня есть вероятность пыльной бури. Осадки не предвидятся, влажность низкая — 27-32%. Ветер по-прежнему восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. В ближайшие дни погода в целом не изменится.

По данным Ростгидромета, днем солнечно, температура воздуха +22°…+25° (по ощущениям, как +17°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Влажность 27%.

Вечером и ночью ясно, влажность 32%. Температура воздуха +16°…+20° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Возможна пыльная буря. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»