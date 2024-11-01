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Погода в Таганроге 1 ноября: облачно, ветрено, +13°

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1 ноября в Таганроге пасмурно, дует юго-западный ветер. В течение дня возможны отдельные порывы до 12-15 м/с, есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха +12°…+13°. Влажность – 76%. Ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +11°…+13°. Завтра будет облачная с прояснениями погода, к вечеру возможны осадки. Ветер сменит направление на западное и северо-западное, а ночью температура опустится до +3°. 

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13 (по ощущениям, как +5°). Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 80%. Температура воздуха +11°…+13° (будет ощущаться, как +6°). Ветер юго-западный, 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 10 часов 01 минута, новолуние.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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