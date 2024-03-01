Погода в Таганроге 1 марта: выглянет солнышко, ветер стихает

1 марта будет в Таганроге малооблачным, ко второй половине дня – ясным, осадки не ожидаются. Температура воздуха уже весенняя +6°…+8° в светлое время суток, +4°…+6° вечером и ночью. Восточный ветер чуть стихнет – до 6-7 метров в секунду. Выходные обещают быть теплыми – до +8°…+9° и без дождей.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +6°…+8° (по ощущениям, как +3°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Без осадков, влажность 57%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 68%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +1°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 04 минуты, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»