Главная » Город

Погода в Таганроге 1 марта: малооблачно, морозно, без осадков

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В первый день весны в Таганроге ожидается тихая, малооблачная погода. Сохранится мороз. В дневное время столбик термометра покажет −2°…−4°, к ночи похолодает до −6°…−8°. Осадки не прогнозируются, влажность 63-75%. Ветер слабый. Магнитное поле спокойное.

Город

В воскресенье температура воздуха повысится до 0°, а к началу следующей недели – до плюсовых отметок.

По данным Ростгидромета, 1 марта днем малооблачно. Температура воздуха −2°…−4° (по ощущениям, как −9°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 63%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Температура воздуха −6°…−8° (будет ощущаться, как −10°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Влажность 75%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 770-771 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 11 часов 04 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

весна заморозки погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru