Погода в Таганроге 1 марта: малооблачно, морозно, без осадков

В первый день весны в Таганроге ожидается тихая, малооблачная погода. Сохранится мороз. В дневное время столбик термометра покажет −2°…−4°, к ночи похолодает до −6°…−8°. Осадки не прогнозируются, влажность 63-75%. Ветер слабый. Магнитное поле спокойное.

В воскресенье температура воздуха повысится до 0°, а к началу следующей недели – до плюсовых отметок.

По данным Ростгидромета, 1 марта днем малооблачно. Температура воздуха −2°…−4° (по ощущениям, как −9°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 63%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Температура воздуха −6°…−8° (будет ощущаться, как −10°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Влажность 75%. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 770-771 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 11 часов 04 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко