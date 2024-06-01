Погода в Таганроге 1 июня: первый день лета будет жарким и солнечным, возможен кратковременный дождь

По-настоящему летнюю погоду обещают Таганрогу сегодня, 1 июня. Днем воздух прогреется до +26°…+28°, есть вероятность кратковременных осадков. Вечером и ночью температура +24°…+26°. Влажность в течение суток 52-60%, ветер юго-западный с переходом на западный, 3-5 метров в секунду. Магнитное поле слабо возмущенное. В воскресенье, по прогнозам, также будет жарко и без дождей.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +25°). Влажность 54%. Вероятность дождя 52%. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, без осадков, влажность 62%. Температура воздуха +24°…+26° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное. УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 15 часов 40 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»