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Погода в Таганроге 1 июля: УФ-индекс очень высокий, +34°

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1 июля в Таганроге будет малооблачно, очень жарко, а слабый восточный ветер вряд ли исправит ситуацию. Дождя не предвидится. Магнитное поле неустойчивое. УФ-индекс очень высокий – от солнца лучше прятаться в тени. Днем температура воздуха +32°…+34°. Влажность низкая — 22%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+25°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, в светлое время суток зной усилится, градусник покажет +35°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +32°…+34° (по ощущениям, как +32°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 42%. Температура воздуха +21°…+25° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 51 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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