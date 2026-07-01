Погода в Таганроге 1 июля: ожидается до +32°, очень высокий УФ-индекс, низкая влажность и слабый ветер

1 июля в Таганроге будет солнечная, жаркая погода без осадков, северный ветер дует со скоростью 1-3 метра в секунду. Днем температура воздуха в тени +30°…+32°. УФ-индекс очень высокий, так что лучше избегать прямых солнечных лучей. Влажность низкая – 31-55 процентов, умеренная магнитная буря. Ночью малооблачно, градусник покажет +21°…+22°. Завтра погода существенно не изменится, только слабый ветер сменит направление на восточное, в светлое время суток воздух прогреется до +33°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+32° (по ощущениям, как +32°). Влажность низкая — 31%. Ветер северный, 1-2 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 55%. Температура воздуха +21°…+22° (будет ощущаться, как +22°). Ветер северный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 759-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (очень высокий), геомагнитный индекс 5 — умеренная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 51 минуту, убывающая луна.

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