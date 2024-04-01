Погода в Таганроге 1 апреля: днем +21°…+24°

Сегодня, 1 апреля, в Таганроге будет облачная с прояснениями, почти безветренная и практически летняя погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +21°…+24°, влажность низка — 42%. Ночью переменная облачность, дождя не прогнозируют, ртутный столбик термометра покажет +10°…+14°. Завтра погода существенно не изменится, только днем будет немного больше солнца.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +21°…+24° (по ощущениям, как +22°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 73%. Температура воздуха +10°…+14° (будет ощущаться, как +10°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 12 часов 51 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко