Погода портится: на Дону ожидается мокрый снег, метель, гололед и усиление ветра

В ближайшие сутки ожидается вторжение в Ростовскую область холодного арктического воздуха, сообщают синоптики.

В Ростовской области в ближайшие дни, с 13 по 15 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют местами по области осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра западного и северо-западного направлений до 15-20 м/с, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, гололедицу, понижение температуры воздуха. На водоемах возможно образование первого льда.

Температура воздуха 13 декабря ночью 0.. –5°, при прояснениях до –9°; днём 0…–5°. 14-15 декабря ночью –5…–10°, при прояснениях до –13°; днём –2…–7°.

В донской столице власти приняли решение о введении режима повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб. Он начнет действовать с 18 часов сегодняшнего дня и продлится до 12 часов 17 декабря.

Жителей просят соблюдать осторожность, избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

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